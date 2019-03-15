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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:11 م

"دعم مصر" يستنكر الحادث الإرهابى بنيوزيلندا

دعم مصر يستنكر الحادث
إسلام نصير
dostor.org/2553354

أدان زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبدالهادى القصبى، الحادث الإرهابى الذى وقع داخل مسجدين بنيوزيلندا، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، مستنكرًا فى بيان له منذ قليل هذا الحادث، مطالبًا بتكاتف المجتمع الدولى لنزع فتيل الفتنة والتطرف.

وأكد "القصبى" أن القاهرة حذرت كثيرًا من أن نار الإرهاب سوف تطال المجتمع الدولى طالما لا يوجد تكاتف أو مساندة دولية لتلك الدعوات لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب وسقوط العديد من الضحايا على أيدى عناصر متطرفة غير سوية لا ملة لها ولا دين ولا إنسانية.

واختتم زعيم الأغلبية بيانه، مطالبًا بوجود رد فعل دولى إزاء تلك الحوادث التى تهدد الإنسانية والتعايش المشترك وأخذ خطوات فعلية وعملية لمواجهة هذا التطرف والإرهاب، داعيًا المولى عزوجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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