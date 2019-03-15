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الثقافة
الجمعة 15/مارس/2019 - 12:07 م

سمير غريب يناقش "خلود المحبة" بمكتبة القاهرة.. 2 أبريل

سمير غريب
سمير غريب
نضال ممدوح
dostor.org/2553350

تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السادسة من مساء 2 أبريل المقبل٬ ندوة ثقافية لمناقشة كتاب "خلود المحبة" للكاتب والناقد الفني سمير غريب٬ والصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

هذا ويتناول الكتاب بالنقد والمناقشة كل من: وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد٬ سعيد توفيق٬ صلاح منتصر٬ وسيد محمود. ويدير اللقاء مدير المكتبة٬ ياسر مصطفى عثمان.

وعن الكتاب يقول "غريب ": حرصت على أن تكون موضوعاته مرآة صافية لمعنى خلود المحبة، استعدت وجوهًا أحببتها، رحبت أو أطال الله عمرها، استمتعت بها وتعلمت منها، راجعت فيه كتبًا قرأتها وتأثرت بها، استرجعت تجارب عشتها في حياتي أو شاهدتها. لذلك هذا الكتاب نثرات قليلة من سيرة ذاتية، المهم أنه تعبير عن محبتي لموضوعاته. هل هناك أجمل وأنقى من المحبة؟ وهل هناك ما هو أكثر خلودًا من خلود المحبة؟".

سمير غريب يناقش "خلود المحبة" بمكتبة القاهرة.. 2 أبريل
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