تفعيل مبادرة "هنجملها" الرئيس السيسي بمدن ومراكز البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية للإشراف على أعمال التشجير بنطاق المحافظة والعمل على تكثيف حملات التوعية لتحفيز المواطنين وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها وكذلك العمل على إرتقاء منظومه النظافة ورفع المخلفات والأتربة حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.



وياتي ذلك في تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "هنجملها" على مستوى مدن ومراكز المحافظات.



وعلى ذلك واصل رئيس مركز ومدينة بدر بالتعاون مع الأهالي وبعض المسئولين؛ أعمال تجميل وتطوير المدخل الرئيسي لقرية عمر شاهين حيث تم تقليم الأشجار الموجودة علي الجانبين وفي الحديقة كما تم ترميم ودهان مظلة الركاب وسيتم تركيب كشافات للإنارة ليلا وكتابة إسم القرية على مظلة الركاب.



ومن جانب آخر تم الدفع بسيارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية وتم نقل عدد 4 سيارات قمامة حمولة 12 طن وسيارة حمولة 20طن من المقلب الوسيط بالرحمانية إلى المقلب العمومى بحوش عيسى.



وفي سياق متصل تابع العميد محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى منظومة النظافة بالمدينة وتم رفع المخلفات من شارع الجمهورية ومنطقة مسجد قريطم والمركز الطبي والسنوسي والعلماء وشارع القضيب بالإضافة إلى رفع صناديق القمامة من جميع القطاعات بشوارع المدينة من جوار مدرسة السلام وخلف مساكن المحكمة الجديدة والشونة والزوبعة وقطاع عسكر.