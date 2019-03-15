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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:04 م

بروتوكول تعاون بين "الإمارات الدولي" و"الأوروبي للعلوم" الأحد

بروتوكول تعاون بين
حسن كامل - اسماء ابراهيم
dostor.org/2553348

يوقع نادي الإمارات الدولي للأعمال بدولة الإمارات، برئاسة الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، بالتعاون مع فرع النادي في مصر وممثلته الدكتورة حنان طاهر، بروتوكول تعاون مع المجلس الأوروبي للعـلوم الاجتماعية (EUCSS)، الأحد المقبل.

ويعد (EUCSS) منظمة أوروبية غير هادفة للربح، تعمل طبقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ومقرها في إسبانيا.

يتكون المجلس من عدد من الأكاديميين في العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية المشهود لهم بالكفاءة في مجال تخصصاتهم، ويهتم بنشر المعرفة وتعزيز البحث الأكاديمي وسبل تطويره.

ويلتزم المجلس بتطوير معايير جودة التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، ورفع المستوى المهني والخبرات للمعلمين، والمهنيين، والخريجين، والطلاب.

ومن بين أهدافه؛ التطوير الأكاديمي والتدريب، وتعزيز البحث العلمي، ومنهجيات التدريس المبتكرة، ودعم المشاريع الأكاديمية الريادية.

علاوة على ذلك، يسعى المجلس إلى بناء مجتمع تعليمي يقوم على الابتكار وريادة الأعمال، كما أنه يساهم في تغطية البرامج التعليمية والبحثية التي لا تقدمها المدارس والجامعات من خلال استراتيجيات التعليم المستمر وإنشاء المراكز التعليمية والبحثية.

وفي الوقت الراهن يرعى المجلس مبادرة إنشاء أول جامعة متخصصة في الذكاء الصناعي وعلوم الرويوتات والبرمجيات على مستوى العالم، والتى ستخرج للنور مع عام 2020.

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