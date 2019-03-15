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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:04 م

"مهدي العمدة" يحصل على الموافقة بإنشاء فرع لمصلحه الطب الشرعي وقسم شرطة ثان بمطروح

النائب مهدي العمدة
النائب مهدي العمدة
إسلام نصير
dostor.org/2553347

حصل النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، على إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمطروح، مشيرًا أن أهالي مطروح يعانون من طول المسافة التي تقدر بأكثر من 620 كم من أقرب فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن مركز السلوم وبراني والنجيلة والتي تبعد بمسافات متفاوتة تقدر بـ 520 كم من محافظة الإسكندرية.

وأضاف «العمدة» في بيانه، أن إنشاء فرع للطب الشرعي بمطروح سيعمل على الحد من معاناة المواطنين، وإنجاز المهام في أسرع وقت ممكن توفيرًا للنفقات. مؤكدًا أنه تمت الموافقة على إنشائه بحضور ممثل وزارة العدل وممثل عن وزارة التخطيط وممثلًا عن محافظة مطروح بعد مناقشات عديدة.

وأكد نائب مطروح إلى أنه تمت الموافقة أيضا على إنشاء قسم شرطة ثان بمطروح لتنمية اهالي المدينة وتيسيرًا عليهم الجهد والوقت وحفظ الأمن والأمان لهم، ونظرًا لأن مدينة مطروح باتت مؤخرًا في تزايد عدد سكانها مما تطلب إنشاء قسم ثان لخدمتهم.

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