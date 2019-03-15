مقتل مدني في هجوم مسلح شرق العاصمة العراقية بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل مدني في هجوم بأسلحة كاتمة شرق العاصمة العراقية بغداد.



ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن المصدر قوله، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة تجاه مدني في منطقة "سبع قصور"؛ ما أدى إلى مقتله في الحال"، مضيفا أن "قوة أمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث للكشف عن ملابساته".



على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي في محافظة كركوك، علي الحسيني، عن مقتل عنصر من الحشد بهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي.



وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين، مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها.