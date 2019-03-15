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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:01 م

"مامي زمانها جاية" كرنڤال خاص بالأم والطفل.. غدًا

مامي زمانها جاية
شيماء دهب
dostor.org/2553344

ينطلق كرنفال "مامي زمانها جاية" وذلك غدًا السبت الموافق 16 مارس 2019، للاحتفال بمناسبة عيد الأم، بنادي "The Field" بالمعادي، في تمام العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

ويتضمن اليوم العديد من الفعاليات والأنشطة للأمهات والأطفال من مختلف الأعمار، حيث تقوم فكرة الكرنفال على تخصيص يوم كامل للأسرة بحيث يقضى الجميع وقت ممتع ما بين اللعب والأنشطة المفيدة وورش العمل التفاعلية.

ومن المقرر أن تشارك "كيدزينيا" في الكرنفال وتقدم مجموعة متنوعة من الألعاب للأطفال المتواجدين، وتشارك ايضا "بسكلته" بالعديد من الأنشطة، وتم إعداد مسار خصيصا لركوب الدراجات، بخلاف الأنشطة الأخرى.

كما تشارك حضانة "سباركس" بمكان أعد خصيصا حتى تستطيع الأمهات ترك أطفالهن تحت رعاية يقظة فى أمان وذلك بخلاف الأنشطة التي ستقدمها الحضانة للأطفال خلال اليوم، كما يوجد على هامش الكرنفال بازار متنوع تشارك به السيدات بمنتجات طبيعية ويدوية.

ويتخلل فعاليات الكرنفال لقاءات مع متخصصين في مجالات التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية من خلال التفاعل مع الحضور والمزج ما بين الاستفادة بمعلومات قيمة والاستمتاع في نفس الوقت، حيث تُشارك خلال اليوم المدربة المعتمدة "سارة سيف" مدربة التربية الإيجابية للأباء والمعلمين، والمدرب "وليد خيرى" لتقديم روشتة للعلاقات.

وكنوع من الاختلاف والترفيه يقوم الكرنفال هذا العام على فكرة العودة للزمن الجميل الخمسينيات والستينيات من حيث الديكورات وملابس المنظمين والعارضين والموسيقى، كما يتم تكريم عدد من الفنانات والشخصيات العامة كأمهات ناجحات في تجربة الأمومة إلى جانب نجاحهم العملي.

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