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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:00 م

ورشة عمل لمناقشة تطوير الري والصرف بترعة الخندق في البحيرة

ورشة عمل لمناقشة
معوض هويدي
dostor.org/2553343

استقبل المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، كلاوس رود الخبير الاستشاري لبنك التعمير الألماني، وذلك لبدء تطوير ترعة "الخندق الشرقي" والتي تخدم 120 ألف فدان والتي تبدأ من الخطاطبه وتنتهى عند محطة كهرباء زاوية غزال بزمام مراكز ايتاى البارود ودمنهور وجزء من نهايات الترع بزمام مركز حوش عيسى وأبو حمص والدلنجات.

وشارك في اللقاء والمهندس طارق الطيب وكيل الإدارة المتكاملة للرى بوزارة الرى والمهندس رضا إبراهيم مدير عام قطاع تطوير رى غرب الدلتا.

وأشار وكيل الوزارة على أهمية هذا المشروع الحيوى من اجل توفير المياه خاصة للاراضى التى فى نهايات الترع والتى تعانى من نقص المياه بالإضافة إلى توفير نسبة كبيرة من مياه الرى عن طريق الرى المطور مؤكدا أننا النجاح فى تطوير مساحة أكثر من 152 ألف فدان بالبحيرة ونأمل فى تطوير كافة الاراضى الزراعية بالمحافظة.

وقال "الزواوي" أن هناك حاجه ملحه لتنفيذ تطوير الرى على هذه الترعة وجميع الترع الرئيسية والفرعية والتى تخدمها وذلك لتقليل العبء والتكاليف على المزارعين والمساعدة فى زيادة دخل المزارع وتوصيل المياه الى نهايات الترع والتى يزيد طولها لأكثر من 40 كيلو.

وناقش الوفد مع المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة وبحضور المهندس احمد كردى مدير عام الإرشاد وأعضاء مجالس بعض الجمعيات الزراعية بمركزى دمنهور وايتاى البارود، على أهمية تكوين مجالس للمياه وروابط لمستخدمى المياه ورابطه المساقى.

وشرح مدير عام الزراعة للحاضرين أهمية تطوير الرى على ترعة الخندق وتم الاتفاق على تنفيذ عدة ندوات ارشادية قبل التنفيذ للتعريف بالمشروع وكيفية التنفيذ وتم الاتفاق أيضا على تنظيم زيارات للمزارعين للمناطق التى تم تنفيذ تطوير الرى الحقلى بها وذلك للمشاهدة على الطبيعة.

وفى نهاية اللقاء اشاد الوفد بروح التعاون والتفاهم الموجود بين الجميع بالبحيرة وابدى مستر كلاوس رود سعادتة الغامرة فى نهاية ورشة العمل لما وجده لدى الحاضرين من رغبتهم الملحة واستعدادهم لتنفيذ المشروع.

ورشة عمل لمناقشة تطوير الري والصرف بترعة الخندق في البحيرة
ورشة عمل لمناقشة تطوير الري والصرف بترعة الخندق في البحيرة
ورشة عمل لمناقشة تطوير الري والصرف بترعة الخندق في البحيرة
ورشة عمل لمناقشة تطوير الري والصرف بترعة الخندق في البحيرة
ورشة عمل لمناقشة تطوير الري والصرف بترعة الخندق في البحيرة
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