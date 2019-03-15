مجموعة "موشى" للأزياء المستوحاة من سكان الجزر

تعتبر مجموعة " موشى " للأزياء ومقرها دبي، من العلامات التجارية الهامة حيث نمت شهرتها الفترة الماضية، وقدمت مجموعة خاصة بثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم وبأزياء معاصرة ومميزة.



وفقا لموقع Scoopempire المجموعة تحت عنوان: "كل ما نحتاجه هذا الصيف"، تدور المجموعة الجديدة حول بولينيزيا وجزيرة الجزيرة هي الشيء الوحيد الذي نحتاجه في خزانة ملابسنا الصيفية.



تم تأسيس Mochi في عام 2013، وقد توسعت الآن ولديها العديد من مجموعات الملابس الجاهزة الخاصة بالبالغين، وخط نشر ملون وممتع للأطفال، وMini Mochi وملابس السباحة، Mochi Swim.

