موسكو ودمشق ترحبان بتقييم الأمم المتحدة لجهود إنعاش الاقتصاد السوري

رحبت روسيا وسوريا بالموقف المتوازن للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، الذي أشار إلى وجود تطور إيجابي في عمل السلطات السورية على إنعاش اقتصاد البلاد.



وذكر بيان مشترك لمقري التنسيق الروسي والسوري اليوم الجمعة، "لقد قيم جراندي نشاط السلطات السورية لضمان إنعاش الاقتصاد وتوفير ظروف كريمة للحياة والعمل بالنسبة للمواطنين العائدين إلى البلاد بالتطور الإيجابي".



وأشار جراندي - وفق البيان - إلى أن الجهود المبذولة في مجالات الأمن والتعليم والرعاية الصحية والمواد الغذائية وتسوية قضية التجنيد في الجيش ما زالت غير كافية بعض الشيء"، مؤكدا ترحيب موسكو ودمشق بالتقييم الإيجابي لجراندي لنشاط السلطات السورية.