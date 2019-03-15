الأردن: معلومات تشير لوجود مواطنين بين مصابي هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين من بين المصابين في حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.



وقال مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للاطمئنان على حالة المصابين واحتياجاتهم ومتابعة التحقيقات حول الحادث، معربا عن تعازيه للضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.



وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة إلى 49 قتيلا.