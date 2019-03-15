الاتصالات: 8.15 مليون مشترك بالتليفون الأرضي خلال يناير

كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات، أن إجمالي عدد المشتركين بالتليفون الأرضي بلغ 8.15 مليون مشترك بنهاية يناير 2019، بزيادة قدرها 290 ألف مشترك عن شهر ديسمبر الماضي، والذي سجل 7.86 مليون مشترك.



وأوضح التقرير، الذي حصل الدستور على نسخة منه، أن إجمالي سعة السنترالات الأرضية بلغ 21.14 مليون خط أرضي بنهاية يناير بزيادة قدرها 360 ألف خط أرضي عن ديسمبر الذي سبقه.



وقال إن عدد المشتركين بالتليفون الأرضي في الحضر بلغ 6.15 مليون مقارنة بحوالي 1.9 مليون في الريف، في حين بلغ عدد مشتركي المنازل بالتليفون الأرضي 6.9 مليون، تلاها القطاع التجاري بعدد 949 ألف مشترك وتذيل القطاع الحكومي بعدد 236 ألف مشترك.



وأوضح التقرير أن الكثافة التليفونية للتليفون الأرضي بلغت 7.59% في مصر، مقارنة بحوالي 15.22% في الحضر و2.93 % في الريف.



وكشف أن إجمالي قوائم الانتظار على التليفون الأرضي بلغ حوالي 201 ألف طلب على الخدمة، في حين بلغ عدد السنترالات حوالي 1510 سنترالات، استحوذ الريف على1051 منها بالريف.

