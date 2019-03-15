وزير النقل يتفقد محطة مصر لمتابعة مستوى الخدمة وانضباط مواعيد القطارات

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا على مستوى جميع عناصر منظومة السكك الحديدية، وأن العمل سيكون على مدار الساعة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، مشيرا إلى أنه سيواصل جولاته صباحا ومساء لمتابعة انتظام مواعيد القطارات خاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة للركاب.



جاء ذلك في جولة تفقدية لوزير النقل بمحطة مصر برمسيس، اليوم الجمعة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب وانضباط مواعيد قيام القطارات.



بدأت الجولة بتفقد وزير النقل للصالة الرئيسية بمحطة مصر، حيث أبدى الوزير بعض الملاحظات ووجه بالتعامل الفوري معها، ووجه بزيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة وكذلك تشغيل وصيانة عربات الجولف المخصصة لكبار السن وفتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمي ورصيف أربعة و11 تسهيلا على الركاب، وزيادة اللوحات الإرشادية على شبابيك التذاكر.



كما اطمأن الوزير على عمل السلالم الكهربائية بالمحطة والتي تتمتع بخاصية التوقف في حالة عدم الاستخدام والتشغيل بمجرد استقلال أحد الأفراد لها ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.



ثم توجه وزير النقل إلى شبابيك تذاكر الوجه البحري حيث قام بشراء تذكرتين له ولعضو فريق العمل بالوزارة وذلك على قطار ٩٦٥ إكسبريس القاهرة المنصورة دمياط، ثم التقى بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مواعيد قيام القطارات.وأكد أنه خلال مروره اليوم بالمحطة اطمأن على انتظام مواعيد القطارات بالمحطة.