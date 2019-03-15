نوفوستي: بروكسيل تفرض عقوبات على 8 أشخاص روس بسبب حادث كيرتش

ذكرت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية أن الاتحاد الأوروبي فرض اليوم الجمعة عقوبات على 8 شخصيات روسية بسبب حادثة مضيق كيرتش، مشيرة إلى أن من بين الشخصيات المدرجة في قائمة العقوبات رئيس إدارة حرس الحدود التابعة للأمن الروسي في القرم وقائد قوات المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية.



وأوضحت " نوفوستي" أن الاتحاد الأوروبي أكد أنه فرض هذه العقوبات بسبب استعمال روسيا للقوة، التي أدت إلى احتجاز عسكريين أوكرانيين وسفن في 25 نوفمبر 2018 في مضيق كيرتش. ومن بين الأشخاص الثمانية المدرجين في القائمة مدير حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الروسي الفيدرالي في القرم وسيفاستوبول سيرجي ستانكيفيتش وقائد قوات المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية ألكسندر دفورنيكوف.



يُذكر أن سفن أوكرانية دخلت في نوفمبر من العام الماضي،خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، منطقة المياه الاقليمية الروسية ولم تستجب لقوات الأمن الفيدرالية الروسية. وتم احتجاز السفن الأوكرانية و24 من البحارة كانوا على متنها، وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة الروسية.



ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث في مضيق كيرتش بالاستفزازي، مشيرا إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد الطاقم قاما بإدارة هذه العملية الخاصة.