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الجمعة 15/مارس/2019 - 11:00 ص

وزير الخارجية الإماراتي يفتتح مقر سفارة بلاده في كولومبيا

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
dostor.org/2553277

افتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مقر سفارة بلاده لدى كولومبيا، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وأكد عبدالله بن زايد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن افتتاح مقر سفارة الإمارات لدى كولومبيا يأتي انطلاقًا من حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في المجالات كافة.

من جانبها، أكدت نائبة وزير خارجية كولومبيا لوز ستيجا هارا أن افتتاح مقر سفارة الإمارات لدى بلادها من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وكولومبيا من تطور مستمر في العديد من المجالات.

ووقع عبدالله بن زايد ولوز ستيجا هارا، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين لحاملي جوازات السفر العادية، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما، حيث بحثا العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وعقد الوزير الإماراتي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المسئولة الكولومبية، أكد - خلاله - أن اللقاء الثنائي بينهما شهد مباحثات مثمرة وبناءة، حيث تم التطرق إلى العديد من مجالات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين، قائلا "إن علاقة دولة الإمارات بجمهورية كولومبيا في تطور مستمر حيث تشمل العديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار والثقافة"، مشيرا إلى إمكانية توسيع هذه العلاقة لتشمل التعاون في مجال الغذاء وقطاع الخدمات والسياحة.

وأكد تضامن بلاده مع كولومبيا ضد محاربة التطرف والإرهاب، لافتا إلى إدانة بلاده بشدة للهجوم الانتحاري الذي وقع مطلع شهر يناير الماضي في أكاديمية شرطة "سانتاندر" العامة في العاصمة بوجوتا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأوضح أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية حظيت مؤخرًا بفرصة استضافة برنامج اللغة الإسبانية الذي وفرته الحكومة الكولومبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع جامعة "روزاريو"، معربا عن شكره للجهات الكولومبية التي ساهمت في التنسيق لهذا البرنامج، وشكره لكولومبيا على تأكيد المشاركة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث أكد دعم الإمارات لمشاركة كولومبيا عن طريق توفير الخبرات اللازمة لها، قائلا "إن هناك حوالي 4000 مواطن كولومبي يعيشون في دولة الإمارات ويساهمون في دعم العملية التنموية والاقتصادية للبلاد".

من جانبها، رحبت نائبة وزير خارجية كولومبيا لوز ستيجا هارا، بزيارة عبدالله بن زايد، مؤكدة أهمية الزيارة في تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بحرص الإمارات على المضي قدمًا نحو تطوير علاقتها مع كولومبيا في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

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