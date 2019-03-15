القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
الثقافة
الجمعة 15/مارس/2019 - 11:00 ص

اليوم.. "التصميم البيوفيلي لقصر الحمراء" بدرب اللبانة

اليوم.. التصميم البيوفيلي
نضال ممدوح
dostor.org/2553276

تعقد في السادسة مساء اليوم الجمعة٬ بمركز درب اللبانة بالفسطاط٬ محاضرة أثرية بعنوان "التصميم البيوفيلي لقصر الحمراء" ويقدمها المعماري أحمد الرودسلي.

تتضمن المحاضرة: تقديم تصور لأهمية التصميم البيوفيلي لصحة الإنسان والرفاه، فهم الحوار القائم بين الطبيعة وعمارة الحمراء، مناقشة الجوانب الثقافية والبنيوية التي تفحص سياق الحمراء بالأندلس تحت حكم بني نصر، تحليل التكوين المعماري للحمراء وفقا لأنماط التصميم البيوفيلي الـ14 المقترحة من قبل مؤسسة Terrapin Bright Green لاستشارات الاستدامة.

يشار إلى أن "أحمد الرودسلي" نال جائزة أفضل ورقة بحثية عن بحث بعنوان: إحياء عمارة الحمراء نحو تصميم بيوفيلي، في موضوع التراث والبيئة بالمؤتمر السادس للتراث والتنمية المستدامة 2018 الذي أقيم في غرناطة بإسبانيا، وقد كرمه قنصل إسبانيا في مدينة الإسكندرية عن هذه الورقة البحثية عن التراث المشترك بين العالم الإسلامي وإسبانيا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

عمرو دياب يحيى حفله الثانى بالسعودية.. 22 مارس

بنك مصر يفتح فروعه اليوم وغدًا لشركات السياحة المنظمة للحج

خطة مبتكرة للتخلص من إدمان الهواتف

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ads
الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

انطلاق بطولة الكويت الدولية لسباقات "الموتوكروس"

فوز الأهلى والشمس فى الجولة الـ27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد

محمود البنا حكمًا لمباراة الإنتاج الحربى والنجوم

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ads
كشكول

التعليم: "الاثنين" آخر موعد لتعديل استمارة التلميذ للأول الثانوى

"يوم الشعوب الدولى" بفنون تطبيقية حلوان.. الأحد

18 حالة اشتباه تعاطى مخدرات بجامعة إسكندرية

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

الأمصار

المملكة السعودية تعلن موعد انتخابات تحديد رؤساء الأندية

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والضبابية العالمية

فرنسا تجمد أرصدة مؤسس جماعة "جيش محمد" الباكستانية

كلمة السر أحمد.. تعرف على سبب بكاء شريف منير لمجدي كامل وزوجته

الهند تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظر لعبة بابجى

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎