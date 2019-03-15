اليوم.. "التصميم البيوفيلي لقصر الحمراء" بدرب اللبانة

تعقد في السادسة مساء اليوم الجمعة٬ بمركز درب اللبانة بالفسطاط٬ محاضرة أثرية بعنوان "التصميم البيوفيلي لقصر الحمراء" ويقدمها المعماري أحمد الرودسلي.



تتضمن المحاضرة: تقديم تصور لأهمية التصميم البيوفيلي لصحة الإنسان والرفاه، فهم الحوار القائم بين الطبيعة وعمارة الحمراء، مناقشة الجوانب الثقافية والبنيوية التي تفحص سياق الحمراء بالأندلس تحت حكم بني نصر، تحليل التكوين المعماري للحمراء وفقا لأنماط التصميم البيوفيلي الـ14 المقترحة من قبل مؤسسة Terrapin Bright Green لاستشارات الاستدامة.



يشار إلى أن "أحمد الرودسلي" نال جائزة أفضل ورقة بحثية عن بحث بعنوان: إحياء عمارة الحمراء نحو تصميم بيوفيلي، في موضوع التراث والبيئة بالمؤتمر السادس للتراث والتنمية المستدامة 2018 الذي أقيم في غرناطة بإسبانيا، وقد كرمه قنصل إسبانيا في مدينة الإسكندرية عن هذه الورقة البحثية عن التراث المشترك بين العالم الإسلامي وإسبانيا.