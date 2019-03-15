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الجمعة 15/مارس/2019 - 10:49 ص

"التخطيط" تعقد ورشة عمل حول تقويم أداء العاملين بالدولة

التخطيط تعقد ورشة
dostor.org/2553271

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة العمل الثانية حول (مسودة الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة) في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط على مدار شهر مارس ضمن فعاليات (مختبر التطوير المؤسسي).

واستهدفت ورشة العمل الثانية ممثلين عن عدد من الوزارات، منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والتنمية المحلية والاتصالات، إضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعض خبراء مجال الموارد البشرية، ونخبة من مديري الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

وناقشت الورشة الثانية عددًا من الموضوعات، منها نظام تقويم الأداء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما جاء في القانون ولائحته التنفيذية، فضلًا عن خطوات نظام تقويم الأداء، من حيث وضع أهداف الأداء والقياس والمقارنة، كما تضمنت موضوعات الورشة كيفية تطبيق عملية تقويم الأداء لمختلف الوظائف، إلى جانب مناقشة نماذج تقويم الأداء من حيث نموذج وضع أهداف الأداء وتقييم المنجزات وسجل الأداء الوظيفي، إلى جانب نموذج جلسات التوجيه.

وأشارت نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري المهندسة غادة لبيب، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الورشة الحالية استهدفت الوصول إلى مسودة منقحة من الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين في الوحدات المخاطبة بالخدمة المدنية، والمزمع إصداره بقرار من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد.

وأضافت "لبيب" أن سلسلة الورش تعتمد على النهج التشاركي وتحقيق الهدف الرئيسي منها بما يتمثل في تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة فيما يتعلق بالوحدات المستحدثة.

وأشارت إلى أن خطة الإصلاح الإداري تسير وفقًا لما هو مخطط لها، معتمدة على محور بناء القدرات كمحور أساسي بها، والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تحقيقه بالشكل الأمثل.

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