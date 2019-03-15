الرئيس الكولومبي يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي العلاقات الثنائية

بحث رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ماركيز مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.



وتبادل الطرفان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائهما عقب استقبال الرئيس الكولومبي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والوفد المرافق له، في زيارة رسمية إلى كولومبيا.



في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا إرنستو ماسياس توفار، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.



وأكد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا تشهد نموًا مستمرًا وتطورًا ملحوظًا في العديد من المجالات وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين.