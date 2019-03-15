ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة، إلى 49 قتيلا.



وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش- في تصريحات نقلتها صحيفة (نوزيلاند هيرالد)- إن عمليات إطلاق النار كانت "بغيضة"، موضحا أن 41 شخصا قتلوا في مسجد دينس أفي، و7 أشخاص قتلوا في مسجد لينوود، بينما الشخص التاسع والأربعين لقي حتفه بعد نقله للمستشفى.



وأشار إلى أنه تم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.



وأضاف بوش: "لدينا عناصر في جميع أنحاء البلاد للتأكد من أن الجميع في أمان"، وأوضح أن الشرطة عثرت على الكثير من الأسلحة النارية في مواقع إطلاق النار في المسجدين.



وكان بوش قد أعلن اعتقال أربعة مشتبه بهم في كونهم على صلة بالهجوم، فيما أفادت الشرطة النيوزيلندية بأنه ليس لديها أي سجلات جنائية سابقة، ولم تتضح حتى الآن دوافعهم وراء ارتكاب الهجوم.



ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الهجوم في وقت سابق من اليوم بأنه "هجوم إرهابي" و"يوم أسود في تاريخ بلادها"، مشيرة إلى أن بلادها مسالمة، ولم تعهد من قبل مثل هذه الموجات العدائية.