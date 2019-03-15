إصابة طالب بجرح طعني في مشاجرة بالبحيرة

أصيب منذ قليل طالب بمنطقة الحدائق التابعة لقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بجرح طعني أثناء قيامه بفض مشاجرة بين سائقين توك توك لخلافات على أولوية تحميل الركاب.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اخطارًا من العقيد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول محمد ي م 19 سنة، طالب ومقيم منطقة الحدائق بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى وإشتباه قطع بعضلات وأنسجة الذراع الأيسر.



وبسؤاله اتهم مصطفى م ا 20 سنة سائق توك توك، ومقيم المكموره بدائرة القسم بالتعدى عليه بسلاح أبيض (مطواه) كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وآخر على أولوية تحميل الركاب بدراجاتهما البخاريه (توك توك).



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتخلص من الأداه المستخدمه بإلقائها بإحدى المجارى المائية وتحرر المحضر اللازم القسم وجاري العرض على النيابة العامة.