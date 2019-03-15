بالأسماء.. ضبط هاربين من تنفيذ أحكام بالمؤبد في البحيرة

قاد اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، اليوم الجمعة، حملة لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.



أسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، والرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة بدر، عن ضبط "السيد. أ م" والمقيم قرية عمر مكرم التابعة لمركز بدر والمحكوم علية فى قضية مركز شرطة بدر "مخدرات" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد بجلسة 432019.



وضبط "وليد. م. ع " والمقيم قرية السلام التابعة لمركز بدر والمحكوم علية فى قضية جنايات مركز شرطة بدر "مخدرات" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد بجلسة 432019.



وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.