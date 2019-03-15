تسمم عامل بعد تناوله جرعة زائدة من أقراص علاج الأسنان

استقبل، منذ قليل، مستشفى كفر الدوار العام عاملًا مصابًا بتسمم فوسفوري جراء تناول جرعة زائدة من أقراص دوائية بسبب آلام الأسنان.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "على م ع"، 30 سنة، عامل، ومقيم فى أسطوفان بدائرة القسم مصابًا بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم حجزه بقسم السموم تحت الملاحظة.



بسؤاله قرر بتناوله جرعة زائدة من أقراص دوائية غير معلومة بسبب شعوره بآلام فى أسنانه ما أدى لإصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم القسم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.