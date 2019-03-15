"العمل الدولية" تطلق "أكاديمية التنمية الريفية" لتشغيل الشباب

يطلق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بعد غد الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "أكاديمية التنمية الريفية" للمرة الثانية؛ والتي تعقد هذا العام بعنوان "من أجل مناطق ريفية أكثر جاذبية للشباب" تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في الفترة ما بين 17-21 مارس الجاري.



وذلك بدعم من مشروع تشغيل الشباب في مصر (روابط): خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر الممول من حكومة النرويج.



ويشارك في الجلسة الافتتاحية كل من السفير ستين روسنس سفير دولة النرويج بالقاهرة، وأيريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور حسين جيدان ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، وجيوفانا سيجلي مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية ورئيس المجلس الاستشاري لمبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي وجامعة النيل الدولية، وشروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET الممول من الاتحاد الأوروبي.



وفي هذا الصدد، أوضحت نشوى بلال، مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر (روابط) بمنظمة العمل الدولية، أن الهدف من الأكاديمية التي ينفذها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بتورينو ITCILO، يكمن في استكشاف أفضل الممارسات لتعزيز تشغيل الشباب في المناطق الريفية من أجل مساعدة الشبان والشابات على تحقيق تطلعاتهم والوصول إلى مستقبل عمل أفضل للجميع؛ حيث تجمع الأكاديمية بين تبادل المعرفة وفرص التعلم من الأدوات العملية وحزم التدريب وأفضل الممارسات في مصر والمنطقة.



وأضافت نشوى بلال أن هذا البرنامج التدريبي سيتضمن عدة ورش عمل تتناول موضوعات مؤثرة وفاعلة، من بينها على سبيل المثال ورشة عمل التنمية الريفية في إطار أهداف التنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص كقاطرة تنمية للاقتصاد الريفي، علاوة على ورشة عمل زيادة فرص الحصول على تمويل للمشروعات، وورشة عمل تمكين المرأة وزيادة دورها القيادي كقوة دافعة للنمو الشامل والتنمية الريفية، وغيرها العديد والعديد من ورش العمل على مدار الأيام الخمس للأكاديمية.



وفي سياق متصل، أعلن إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أن هذه الأكاديمية تأتي بالتزامن مع احتفال منظمة العمل الدولية بمئوية تأسيسها، فهي أقدم الوكالات المتخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة، والتي أخذت على عاتقها ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق منذ العام 1919.



وأضاف إيريك أوشلان، أنه تم إنشاء "لجنة عالمية لمستقبل العمل" بغية إمعان النظر في الاتجاه الذي يسلكه عالم العمل وما يمكننا القيام به لتشكيله.



وأصدرت اللجنة تقريرا مستقلا عن كيفية تحقيق مستقبل أفضل للعمل للجميع في وقت يشهد تغيرات غير مسبوقة وتحديات استثنائية في عالم العمل، ويعرض هذا التقرير المرجعي رؤية لخطة محورها الإنسان تقوم على الاستثمار في قدرات الناس ومؤسسات العمل وفي العمل اللائق والمستدام، وهي تدرك أن مستقبل العمل الذي نريده يعتمد إلى حد كبير على إنشاء مجتمعات ريفية مستدامة ومنصفة وشاملة.



وينص التقرير على أن تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يكمن مستقبل العديد من عمال العالم، ينبغي أن يحظى بالأولوية.



من جانبه، أعلن السفير ستين روسنس سفير دولة النرويج بالقاهرة، أن دعم دولة النرويج لبرنامج منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر" يرجع إلى عدة أسباب، منها أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والتي تضع في أولوياتها توفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى أن التعليم والتدريب يمثلان نواة برنامج "تشغيل الشباب في مصر"؛ وهو ما تدعمه سياسات دولة النرويج.​