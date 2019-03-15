"الزراعة" تحظر سفر لجان الفحص البيطرية للدول المُطبقة للمعايير الدولية

قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر سفر أي بعثات أو وفود أو لجان بيطرية للدول المرجعية التي تطبق المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية؛ لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية إلي الدول التي لم يتم الإشارة اليها في القرار، وذلك استيفاءً لإجراءات الحجر البيطري لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.