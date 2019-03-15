القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
مصر
الجمعة 15/مارس/2019 - 10:30 ص

"الزراعة" تحظر سفر لجان الفحص البيطرية للدول المُطبقة للمعايير الدولية

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين ابوستيت
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2553261

قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر سفر أي بعثات أو وفود أو لجان بيطرية للدول المرجعية التي تطبق المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية؛ لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية إلي الدول التي لم يتم الإشارة اليها في القرار، وذلك استيفاءً لإجراءات الحجر البيطري لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

عمرو دياب يحيى حفله الثانى بالسعودية.. 22 مارس

بنك مصر يفتح فروعه اليوم وغدًا لشركات السياحة المنظمة للحج

خطة مبتكرة للتخلص من إدمان الهواتف

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ads
الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

أزمة مدرب بايرن ميونخ تتصدر عناوين الصحف الألمانية

انطلاق بطولة الكويت الدولية لسباقات "الموتوكروس"

فوز الأهلى والشمس فى الجولة الـ27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ads
كشكول

التعليم: "الاثنين" آخر موعد لتعديل استمارة التلميذ للأول الثانوى

"يوم الشعوب الدولى" بفنون تطبيقية حلوان.. الأحد

18 حالة اشتباه تعاطى مخدرات بجامعة إسكندرية

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

الأمصار

المملكة السعودية تعلن موعد انتخابات تحديد رؤساء الأندية

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والضبابية العالمية

فرنسا تجمد أرصدة مؤسس جماعة "جيش محمد" الباكستانية

كلمة السر أحمد.. تعرف على سبب بكاء شريف منير لمجدي كامل وزوجته

الهند تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظر لعبة بابجى

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎