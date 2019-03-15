الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل بعد الموافقة على تأجيل البريكست

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصويت البرلمان البريطاني بالموافقة على تأجيل البريكست.



وكان البرلمان البريطاني صوت أمس لصالح تمديد المادة 50 التي تسمح بتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



وجاءت نتيجة التصويت بـ412 من الأصوات لصالح تمديد المادة 50 بشأن البريكست في حين رفض 202 عضو ذلك.



واستقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 378.6 نقطة، بينما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4% عند 7211 نقطة.



أما مؤشر "داكس" الألماني فصعد بنسبة 0.2% عند 11606.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1% إلى 5355.7 نقطة.



وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1326 دولار.



وفي سياق منفصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بروكسل من تضرر كبير للاقتصاد الأوروبي إذا لم تشارك في محادثات تجارية مع واشنطن.



ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات التضخم النهائية في منطقة اليورو.



