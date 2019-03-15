انطلاق بطولة الكويت الدولية لسباقات "الموتوكروس"

انطلقت صباح اليوم الجمعة، بطولة الكويت الدولية لسباقات "الموتوكروس"؛ وذلك على حلبة الموتوكروس في مدينة الكويت لرياضة المحركات.



ويشارك في البطولة، التي تنظمها مدينة الكويت لرياضة المحركات، بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات، ونادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات على مدى يومين، 54 متسابقا من الكويت والدول العربية والأجنبية.



يشار إلى أن هذه البطولة، تعد أول بطولة دولية احترافية تقام في مدينة الكويت لرياضة المحركات، والتي افتتحها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العام الماضي.

