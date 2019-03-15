القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
عالم
الجمعة 15/مارس/2019 - 10:24 ص

سفيرا فرنسا وألمانيا ببيروت: مستقبل اللاجئين السوريين بلبنان في العودة لبلادهم

سفيرا فرنسا وألمانيا
dostor.org/2553255

أكد سفيرا فرنسا وألمانيا في لبنان، أن هناك رغبة مشتركة لدى البلدان الثلاثة في مساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، وأن مستقبل هؤلاء اللاجئين الذي يتواجدون داخل لبنان، هو في سوريا، مشيرين في ذات الوقت إلى أنه حتى تصبح العودة الطوعية والآمنة والكريمة أمرا واقعا، فإن باريس وبرلين سيدعمان السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

جاء ذلك في مقال افتتاحي مشترك للسفير الفرنسي برونو فوشيه والسفير الألماني جورج بيرجلين، في صحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم.

وقال السفيران: "علينا سد الفجوة بين رغبة اللاجئين السوريين بالعودة، وعدم قدرتهم على ذلك حاليا".. مشيرين إلى أن الاستطلاعات التي أجرتها مؤخرا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تُظهر أن 83 % منهم يرغبون في النهاية بالعودة إلى سوريا، ولكن 5 % فقط منهم ينوون العودة خلال السنة المقبلة.

وشدد سفيرا فرنسا وألمانيا لدى بيروت على أنه يحق لكل لاجىء العودة إلى دياره، وأنه يجب الاتحاد في الدفاع عن حق جميع السوريين بالعودة، مشيرين إلى وجود مصلحة مشتركة في الدعوة إلى السير نحو إزالة العوائق أمام عودة اللاجئين، واحترام حقهم في المسكن وبالأرض وبالملكية في سوريا، وأن تتوقف دمشق عن تقييد عمل مفوضية اللاجئين كي تستطيع المفوضية التحرك بحرية داخل سوريا للوصول إلى كل العائدين وحمايتهم.

وأضافا: "ألمانيا وفرنسا مقتنعتان أن السلام المستدام في سوريا وارد فقط عبر مسار سياسي فعال تقوده الأمم المتحدة"، مؤكدين أن بلديهما على دراية بحجم الأعباء التي يتحملها لبنان منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تقديم مساعدات لللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على حد سواء، وأيضا في سوريا نفسها، بما يفوق 19 مليار دولار.

وقالا "إلى أن تصبح العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأكثر من مليون لاجىء سوري من لبنان إلى سوريا أمرا واقعا، سنبقى إلى جانب السوريين والمجتمعات المضيفة الكريمة، هنا في لبنان وفي الخارج".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ 3 أيام

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ 3 أيام

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 4 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 4 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

الآن

عمرو دياب يحيى حفله الثانى بالسعودية.. 22 مارس

بنك مصر يفتح فروعه اليوم وغدًا لشركات السياحة المنظمة للحج

خطة مبتكرة للتخلص من إدمان الهواتف

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ads
الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

أزمة مدرب بايرن ميونخ تتصدر عناوين الصحف الألمانية

انطلاق بطولة الكويت الدولية لسباقات "الموتوكروس"

فوز الأهلى والشمس فى الجولة الـ27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ads
كشكول

التعليم: "الاثنين" آخر موعد لتعديل استمارة التلميذ للأول الثانوى

"يوم الشعوب الدولى" بفنون تطبيقية حلوان.. الأحد

18 حالة اشتباه تعاطى مخدرات بجامعة إسكندرية

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

الأمصار

المملكة السعودية تعلن موعد انتخابات تحديد رؤساء الأندية

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والضبابية العالمية

فرنسا تجمد أرصدة مؤسس جماعة "جيش محمد" الباكستانية

كلمة السر أحمد.. تعرف على سبب بكاء شريف منير لمجدي كامل وزوجته

الهند تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظر لعبة بابجى

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎