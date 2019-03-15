مسيرة من الجمهورية لسرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة

وفر الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دارالتحرير للطبع والنشر، سيارات بخطوط سير على جميع الخطوط في القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" لتوصيل الزملاء من جميع الإصدارات التابعة لمؤسسة الجمهورية من منازلهم وحتى مكان التجمع في المؤسسة، لتحفيزهم على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي تجرى اليوم.



ويأتي هذا في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقها الكاتبان الصحفيان عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء تحت شعار "الخروج الكبير" لحث الزملاء على المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات من أجل الحشد والظهور بشكل مشرف يليق بتاريخ المؤسسة العريقة.



وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين في العاشرة صباحا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و٦ أعضاء.



ويستمر التسجيل فى الجمعية العمومية حتى الساعة 12 ظهرا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونى يتم المد بحد أقصى للساعة الثانية ظهرا لحين اكتمال النصاب.



ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.



وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت فى الانتخابات يتم فى ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.



كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.