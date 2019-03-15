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اقتصاد
الجمعة 15/مارس/2019 - 10:18 ص

مبيعات السيارات الأوروبية تنخفض للشهر السادس على التوالي في فبراير

مبيعات السيارات الأوروبية
dostor.org/2553249

انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية في فبراير الماضي بنحو 1% على أساس سنوي، مُسجلة بذلك الانخفاض السادس على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الجمعة، أن عدد السيارات التي تم بيعها في فبراير الماضي سجل مستوى 1.11 مليون سيارة، وهو مستوى أدنى من المسجل في يناير السابق له عند 1.19 مليون سيارة.

وأوضحت البيانات أن تراجع المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل إسبانيا بنحو 8.8% ساهمت في انخفاض مبيعات الصناعة الشهر الماضي، كما تراجعت المبيعات في إيطاليا بنحو 2.4%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية في عدد من الدول مثل ألمانيا بنحو 2.7% وفرنسا بنسبة 2.1%.

أما على صعيد الشركات، فإن مبيعات فورد من السيارات تراجعت في فبراير الماضي بنحو 5.3% على أساس سنوي، وهبطت مبيعات "فولكس فاجن" بنسبة 0.7%، فيما تهاوت مبيعات نيسان بنحو 24.2%.

وعلى الجانب الآخر، زادت مبيعات دايملر ورينو بنسبة 5% و0.3% على الترتيب.

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