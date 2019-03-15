القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
اقتصاد
الجمعة 15/مارس/2019 - 09:24 ص

"التصديري للصناعات الكيماوية" يبحث الوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار

التصديري للصناعات
دعاء أبو العزم
dostor.org/2553216

يعقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعا منتصف الأسبوع القادم، وذلك لبحث آليات تنفيذ استراتيجيه المجلس الهادفة للوصول بصادرات القطاع الى 10 ملياردولار خلال 5سنوات وذلك فى اطار خطه تنميه الصادرات الهادفه للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار قفزامن 26 مليار دولار حاليا.

صرح بذلك خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه والأسمدة، والذى وصف لقاءات رئيس مجلس الوزراء بالمجالس التصديرية بالمثمرة، مشيرًا إلى أن اجتماعاته مع المجالس بلغت نحو 16 اجتماعا تمكنت من الجمع مابين الجزر المنعزلة لضمان التعاون فيما بينهم من أجل مضاعفة قيمة الصادرات.

وقال ابو المكارم إنه من المقرر أن يرفع المجلس تقريرا وافيا وعلى نحو تفصيلى بالمستحقات المتاخرة لكل شركة او مصنع لصندوق دعم وتنميه الصادرات لبحث اليات سداد هذة المستحقات، معربا عن سعادته بتبنى رئيس مجلس الوزراء لمقترحات المجلس الخاصه برد مبالغ المساندة المتاخرة والتى بلغت حتى تاريخه نحو 22 مليار دولار.

وأوضح أنه تم اقرار 4 اليات لرد مبالغ المساندة وهى على النحو التالى ان يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك.....) او تخصيص اراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متاخرة بقيمة هذة المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم او وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات حيث اعلن رئيس الوزراء عن التزامه بتوفير الاراضي للمستثمرين فى خال رغبنهم فى الحصول على اراضي مقابل مبالغ المساندة المتاخرة، تتمثل الاليه الثالثة فى سداد الفوائد البنكيه لصاحب المبالغ المتاخرة حيث تلتزم وزارة الماليه بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين اصحاب مبالغ المساندة المتاخرة واخيرا الرد النقدى للمتاخرات.

وأضاف أنه من المقرر ان يلتقى مجلس ادارة الصندوق خلال ايام لاقرار هذة الاليات والبحث فى ترتيبات وضعها موضع التنفيذ.

كما أعرب عن عن تفاءله بالمناخ الجديد الذى تعمل فى ظله المجالس التصديرية والذى سينبيء بنتائج ايجابيه مشيرا الى وعد رئيس مجلس الوزراء لرؤءساء المجلس بالتدخل الفورى فى حال وجود اى مشاكل تعوق نمو الصادرات مع التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين برئاسته لتقييم اداء الصادرات من جهه والتاكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديريه للهدف المرجو منها.

ووفقا له فإنه اذا لم يحقق النظام الجديد الهدف منه فإنه سيتم تغييره وتبنى نظام جديد بديل عنه
يبدا تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديريه اعتبارا من العام المالى الجديد 20192020والذى يبدا فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام.

وقال ابو المكارم إنه سيتم تخصيص 6 مليار جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد
اوضح ابو المكارم ان النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا، 30%مستحقات حكومية، 30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات.

وأشار أنه سيتم إقرار نسبه المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبه القيمة المضافة، فكلما زادت نسبة القيمه المضافة كلما زادت المساندة على ان يكون الحد الادنى لنسبه القيمة المضافة المفروض توافرها هومن 30-50%.

موضوعات متعلقة

"التصديري للكيماويات": 1.6 مليار دولار إجمالي صادراتنا في 4 أشهر

26 % ارتفاعًا فى صادرات مصر من الكيماويات خلال 6 أشهر

"الصناعات الكيماوية" يستهدف زيادة الصادرات 20%

3 مليارات دولار إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية خلال 7 أشهر

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

رونالدو.. عقدة أتلتيكو ومدربه ونجمه الأول

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ2.25 جنيه للكيلو

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

فوز الأهلى والشمس فى الجولة الـ27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد

محمود البنا حكمًا لمباراة الإنتاج الحربى والنجوم

رونالدو.. عقدة أتلتيكو ومدربه ونجمه الأول

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ads
كشكول

"يوم الشعوب الدولى" بفنون تطبيقية حلوان.. الأحد

18 حالة اشتباه تعاطى مخدرات بجامعة إسكندرية

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

مدير تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعًا مع مدراء المدارس

الأمصار

الهند تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظر لعبة بابجى

الخزانة الأمريكية: القمة التجارية بين ترامب وجين لن تكون في نهاية مارس

الجيش الجزائرى: نتشرف بأداء مهام عظيمة لخدمة بلادنا

القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة وسط أصوات انفجار ‏

نجم الدراما السورية ينضم إلى هولييود

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎