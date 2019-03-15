القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
عالم
الجمعة 15/مارس/2019 - 09:08 ص

ألمانيا تحذر من انتشار غير منضبط للتقنيات الحربية الحديثة

ألمانيا تحذر من انتشار
dostor.org/2553215

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من انتشار غير منضبط لتقنيات الحرب الحديثة.

وقال "ماس" في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "تطوير الأسلحة الآلية والقدرات السيبرانية العسكرية وأنظمة الصواريخ الجديدة يتقدم على نحو سريع حاليا.. لا ينبغي لنا السماح بأن تسبق التطورات التقنية الدبلوماسية".

ودعا "ماس" دبلوماسيين وعسكريين وعلماء لحضور مؤتمر عن الحد من التسلح في برلين اليوم، ومن المقرر أن يلقي خطابا خلاله.

ومن جهتها، قالت رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم إنه سيُجرى تقييم ماس والحكومة الألمانية بناء على مدى مصداقيتهما، وأضافت: "الحد من التسلح يعني أيضا: عدم تصدير أسلحة إلى مناطق حربية، يتعين العمل من أجل ذلك أيضا وعدم السماح بتقويض قواعد تصدير الأسلحة الأوروبية مثلما تسعى الحكومة الألمانية".

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم والمنتمي إليه ماس، حول ما إذا كان ينبغي إعادة صياغة قواعد تصدير الأسلحة.

وتتبع ألمانيا قواعد أكثر صرامة في تصدير الأسلحة مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وهناك انتقادات حادة في باريس ولندن لقرار الحكومة الألمانية بحظر تصدير أسلحة للسعودية، حيث يضر القرار بصفقات أسلحة مشتركة الإنتاج.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ 3 أيام

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ 3 أيام

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 4 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 4 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

الآن

بالصور.. أول رحلة تجربيبة لطائرة الأحلام

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

رونالدو.. عقدة أتلتيكو ومدربه ونجمه الأول

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ2.25 جنيه للكيلو

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

فوز الأهلى والشمس فى الجولة الـ27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد

محمود البنا حكمًا لمباراة الإنتاج الحربى والنجوم

رونالدو.. عقدة أتلتيكو ومدربه ونجمه الأول

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ads
كشكول

"يوم الشعوب الدولى" بفنون تطبيقية حلوان.. الأحد

18 حالة اشتباه تعاطى مخدرات بجامعة إسكندرية

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

مدير تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعًا مع مدراء المدارس

الأمصار

الهند تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظر لعبة بابجى

الخزانة الأمريكية: القمة التجارية بين ترامب وجين لن تكون في نهاية مارس

الجيش الجزائرى: نتشرف بأداء مهام عظيمة لخدمة بلادنا

القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة وسط أصوات انفجار ‏

نجم الدراما السورية ينضم إلى هولييود

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎