الصين تأمل تحقيق نتائج مربحة في المحادثات التجارية مع أمريكا

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانج"، عن أمله أن تثمر المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة عن نتائج جيدة.



وقال- في مؤتمر صحفي بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة (بكين) بعد اختتام الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني اليوم الجمعة- "إن الصين تأمل أن تحقق المحادثات نتائج مربحة للجانبين ومنافع متبادلة، وأعتقد أن هذا هو أيضا ما يود العالم بأسره أن يراه".



وحول شبه الجزيرة الكورية، دعا تشيانج إلى حوار مستمر بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة، لحل قضية شبه الجزيرة الكورية في نهاية المطاف.



وأضاف أن "القضية طويلة ومعقدة، ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها".



وتابع أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة أعربا خلال قمة هانوي بفيتنام عن استعدادهما لمواصلة التواصل، معتبرا أن "وجود مثل هذا النوع من المشاركة أفضل من عدم التواصل على الإطلاق".



ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالصبر، واغتنام الفرصة لتعزيز الحوار لتحقيق النتائج المرجوة، مشددا على التزام الصين الدائم بشبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، مع تحقيق السلام والاستقرار هناك، سيما وأن التوصل إلى تسوية سليمة للقضية يخدم مصالح الجانبين في شبه الجزيرة وكذلك المنطقة والعالم بأسره.



وحول ما تردد حول علاقة شركات صينية بأنشطة تجسس، قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن الحكومة الصينية لم ولن تطلب من الشركات الصينية التجسس على دول أخرى، مضيفا أن هذا النوع من الإجراءات لا يتسق مع القانون الصيني، ولا يعكس أبدا طبيعة سلوك الصين.



وحول الأوضاع الاقتصادية في الصين، قال رئيس مجلس الوزراء الصيني إن بلاده عازمة على تنفيذ تخفيضات في الضرائب والرسوم على أكبر نطاق خلال هذا العام باعتبارها تدبيرا مضادا رئيسيا في مواجهة ما وصفها بـ"الضغوط الهبوطية الاقتصادية".



وحول تايوان، قال إن البر الرئيسي الصيني ينوي اعتماد المزيد من السياسات التفضيلية لمواطني تايوان، لضمان تمتعهم بنفس معاملة المواطنين في البر الرئيسي عند العمل والدراسة والعيش والقيام بأعمال تجارية.