إصابة فلسطيني وزوجته في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، إصابة أحد المواطنين وزوجته بجروح مختلفة جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزلهما برفح جنوب قطاع غزة.



وجاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الطبيب أشرف القدرة، في بيان مقتضب حول ضحايا التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة حتى اﻵن.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بعد ساعات من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وسقوطها في تل أبيب وسط إسرائيل.



وقالت مصادر فلسطينية إنه تم سماع دوي انفجار عنيف هز مدينة غزة ناتج عن شن الطيران الحربي عدة غارات على موقع للمقاومة بثلاثة صواريخ، وفي جنوب القطاع، قصف الطيران المروحي بأربع صواريخ موقع البحرية قرب الميناء الجديد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.



كما قصف طيران الاحتلال موقع البحرية بمنطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة بثلاثة صواريخ، وكذلك موقع البحرية غرب بيت لاهيا بصاروخين.



واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، مكتب تمثيل الأسرى غرب مدينة غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مكتب تمثيل الأسرى تعرض للقصف الإسرائيلي بصاروخين من طيران الاستطلاع بدون طيار، وصاروخ من طائرة حربية من طراز "F16".



كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وتصاعت ألسنة الدخان من المكان، كما تم قصف موقع اليرموك شرق حي الشجاعية، وقصف محيط منطقة جبل الريس شرق غزة، فيما تم استهداف ارض زراعية بمحيط كرم ابو سالم، بالإضافة إلى استهداف أرض زراعية في بيارة أبو كبريت بمخيم المغازي وسط القطاع، وموقع للمقاومة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بصاروخين من الطيران الحربي، وهناك أضرار مادية بمحيطه.



وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أخلت جميع المقرات الأمنية في القطاع عقب الإعلان عن إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب، بينما نفت الفصائل الفلسطينينة مسؤوليتها عن اطلاق الصواريخ.



وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، رفع الجهوزية والنفير العام بصفوف مجاهديها للتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.