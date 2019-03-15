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الصحة
الجمعة 15/مارس/2019 - 08:53 ص

دراسة: النظافة المفرطة قد تسبب مقاومة للمضادات الحيوية

دراسة: النظافة المفرطة
dostor.org/2553207

رغم أن الحفاظ على النظافة مفيد للصحة، إلا أن النظافة الزائدة قد تؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية، وغالبًا ما تؤدي إلى الوفاة والمرض أيضًا، وفقا لدراسة حديثة.

وبمقارنة بين جميع الكائنات الحية الدقيقة ومقاومة المضادات الحيوية، أظهر الباحثون في جامعة جراتس بالنمسا، أن التنوع الميكروبي يتناقص في المناطق ذات المستويات العالية من النظافة ويزيد تنوع المقاومة.

قارن الفريق وحدة العناية المركزة بالمعهد بغرف نظيفة تخضع لرقابة قوية من الميكروبات في صناعة الطيران والمباني العامة والخاصة التي لا تكاد توجد بها أي ضوابط ميكروبية.

وقال ألكساندر ماهينرت، المدير في الجامعة: في البيئات ذات التحكم الميكروبي القوي في وحدة العناية المركزة والغرف النظيفة المستخدمة صناعيا، هناك مقاومات متزايدة للمضادات الحيوية تظهر إمكانات عالية للاندماج مع مسببات الأمراض.

وقالت الدراسة - التي نشرت في مجلة (نيتشر كوميونيكيشنز) - إن عدد الأشخاص الذين يصابون بالمرض ويموتون من الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية يزداد في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التنوع الميكروبي المستقر في المناطق السريرية يعوق انتشار المقاومة.

وقال جابرييل بيرج من الجامعة إنه مع التحكّم الجرثومي لمسببات الأمراض المستخدمة بالفعل في النباتات المزروعة وكذلك في البشر في إطار زراعة البراز، يوصى بمتابعة هذه الأفكار بالمناطق المغلقة في المستقبل.

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