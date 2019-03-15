دراسة: الشاى الأخضر يساعد في مكافحة السمنة والالتهابات

كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل السمنة، وكذلك الالتهابات في الأمعاء.



وأظهرت النتائج - التي نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية - أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون تستكمل مع الشاي الأخضر اكتسبت وزنًا أقل بنحو 20 % كانت مقاومتها للأنسولين أقل من الفئران التي تغذت على نظام غذائي مماثل بدون الشاي.



وكانت الفئران التي تتغذى على نظام غذائي يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر بنسبة 2% تتمتع بصحة أمعاء محسنة، بما في ذلك الميكروبات المفيدة في الأمعاء ونفاذ أقل في جدار الأمعاء - وهي حالة تسمى "الأمعاء المتسربة" - أكثر من تلك التي تناولت نظامًا غذائيًا بدون تسريب، وتعد الأمعاء المتسربة مشكلة في الإنسان تساهم في انتشار التهاب منخفض الدرجة.



وقال الباحث الرئيسي ريتشارد برونو، الأستاذ بجامعة ولاية (أوهايو): "توفر الدراسة دليلا على أن الشاي الأخضر يشجع نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، وهذا يؤدي إلى سلسلة من الفوائد التي تقلل بشكل كبير من خطر السمنة".



وأضاف أن الشاي الأخضر يحمي أيضًا من حركة السموم الداخلية - المكون البكتيري السام - من أحشائهم وفي مجرى الدم، كما يرتبط شرب الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض السرطان والقلب والكبد.