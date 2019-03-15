40 قتيلًا و20 جريحًا في هجوم مسلح على مسجدين بنيوزيلندا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين في نيوزيلندا إلى 40 قتيلا و20 جريحا، وفقا ما أعلنته رئيس الوزراء جاسيندا أرديرن.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن منفذ الهجوم أطلق نارًا داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، وقام بتسجيل فيديو مباشر وبثه على موقع "فيسبوك"، يوثق عمليته، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.



وشهدت كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول بمسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.



وذكرت الشرطة أن الحادث وقع خلال "صلاة الجمعة"، فيما بث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "جو برو" ثبتت على جسمه.