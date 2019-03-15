مقتل 9 أشخاص على الأقل في إطلاق نار استهدف مسجدين بنيوزيلندا

لقي 9 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، مصرعهم في إطلاق نار استهدف "مسجدين" بنيوزيلندا.



وأكدت شرطة نيوزيلندا - وفقا لقناة "الحرة الأمريكية " - سقوط 9 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم.



وأوضحت أحد منفذي الجريمة أسترالي في الـ28 من عمره ويعتنق فكرا عنصريا متطرفا.



من جهتها، اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش، أحد أسود أيام بلادها في تاريخها.



وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي: إن ما حدث في كرايست تشيرش عمل على درجة غير مسبوقة من العنف، وإنه لا مكان في نيوزيلاندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم، مضيفة: "العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن".