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الجمعة 15/مارس/2019 - 08:38 ص

دبلوماسية كورية شمالية: تنظر في تعليق مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع واشنطن

تشوي سون هوي
تشوي سون هوي
dostor.org/2553196

قالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، اليوم الجمعة، إن القيادة الكورية الشمالية تنظر في تعليق مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وأضافت سون هوي خلال مؤتمر صحفي -حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية- "ليس لدينا نية للرضوخ للمطالب الأمريكية بأي شكل من الأشكال".

وألقت الدبلوماسية الكورية الشمالية باللائمة على الجانب الأمريكي في فشل المحادثات الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن واشنطن مشغولة للغاية بمصالحها الشخصية، وليس لديها نية خالصة للوصول إلى نتيجة.

وأشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي سيعلن قريبا في بيان رسمي، خطوات بلاده القادمة في أعقاب فشل قمة هانوي بفيتنام.

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