انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي برعاية "السيسي" يتصدر عناوين الصحف

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، بنبأ انطلاق فعالیات ملتقى الشباب العربي الإفریقي غدا بمدینة أسوان تحت رعایة الرئیس عبد الفتاح السیسي، وبمشاركة وزراء الشباب والرياضة من الدول العربية والإفريقية وعدد كبير من الشباب العربي والإفريقي، فضلا عن عدد من المسئولين بالهيئات والمنظمات العربية والدولية.



وتابعت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص القيادة السياسية على تنمية محور قناة السويس وتذليل أي معوقات أمامها، وتشديده على أن الدولة لن تسمح لأي مستثمر بالاحتفاظ بالأرض دون استغلال.



وأبرزت الصحف متابعة وزارة الخارجية عبر سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بشكل متواصل بالتنسيق مع السلطات الأثيوبية كافة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بحادث سقوط طائرة الخطوط الأثيوبية.



واهتمت الصحف - كذلك - تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أمام جلسة نهضة غاز المتوسط بالمنتدى العالمي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، أن مصر تملك مقومات الركيزة الأساسية لمستقبل غاز الشرق الأوسط، وأبرزت أيضا لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق توت جالواك كيومانيمي رئيس اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.



وفي الشأن العسكري أيضا، تابعت الصحف تنفيذ عناصر القوات المسلحة المصرية والبريطانية عددا من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة في إطار التدريب المصري البريطاني المشترك (أحمس – 1).



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع استعدادات انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي في مدينة أسوان غدا وحتى الإثنين القادم تحت رعاية الرئيس السيسي، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة من الدول العربية والأفريقية وعدد كبير من الشباب العربي والأفريقي، فضلا عن عدد من المسئولين بالهيئات والمنظمات العربية والدولية.



وذكرت الصحف أن الملتقى يعد إحدى منصات منتدى شباب العالم، وسيتم خلاله إلقاء الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، حيث تتضمن أجندة الملتقى مجموعة من الموضوعات الثریة تتنوع ما بین الجلسات الحواریة وورش العمل، ومائدة مستدیرة.



ونقلت الصحف عن اللجنة المنظمة القول إنه من المقرر أن يفتتح الملتقى مساء غد باحتفالية خاصة بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقي، على أن تنطلق الجلسات وورش العمل في اليوم الثاني بجلسة افتتاحیة بعنوان (منتدى شباب العالم: آفاق جدیدة)‬، كما تعقد في نفس الیوم جلسة نقاشیة عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعایة الصحیة، وجلسة نقاشیة أخرى بعنوان (‬أثر التكنولوجيا المالیة والابتكار على أفریقیا والمنطقة)‬، وتعقد مائدة مستدیرة بعنوان (‬وادي النیل ممر للتكامل الأفريقي والعربي)، وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تعقد ثلاث ورش عمل الأولي بعنوان (كیف تصبح رائد أعمال ناجحا)، والثانیة حول ریادة الأعمال من منظور إفریقي، والأخیرة عن تنفیذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل.



وتطرقت صحيفة (الأخبار) إلى أجواء ما قبل انطلاق المنتدى حيث تتزين المدينة، مشيرة إلى أن الاستعدادات التي بدأت من نقطة وصول الضيوف المشاركين بملتقى الشباب العربي الإفريقي بمطار أسوان الدولي والطريق المؤدي له بتطوير مطار أسوان الدولي وإنشاء بوابة حضارية له بجانب تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي وتطوير ميدان العقاد.



ونقلت الصحيفة عن محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم قوله إن أعمال التطوير شملت أيضا منطقة معابد فيلة الأثرية، والتي تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير بجانب رفع كفاءة الرصيف الرئيسي للمرسى الشرقي بطول 41٫5 م وبعرض 9٫5 م بتكلفة مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار، فضلا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبي الرصيف بإجمالي أطوال 315 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه والتي شملت أيضا عمل تكاسي على ضفتي هذه المراسي علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية و"رامب" منحدر رصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة.



وفي سياق آخر، نقلت صحيفة (الأهرام) في صدر صفحتها الأولى - تحت عنوان (الدولة لن تسمح لأي مستثمر بالاحتفاظ بالأرض دون استغلال) - عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أن محور قناة السويس يعد منطقة محورية للوطن كله، وهى واعدة وبها كل مقومات النجاح، مشيرا إلى أن ما تحقق على الأرض في هذه المنطقة لا يزال أقل من طموحاتنا، ولا يلبى آمال وتطلعات الوطن في تحقيق التنمية المنشودة بها.



وأضافت الصحيفة أن مدبولى قال - خلال زيارته أمس إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة - إن التنمية المقصودة هي وجود مصانع تعمل بالفعل، وليس مجرد حجز مساحات كبيرة من الأراضي أو ترفيقها فحسب، مشددا على أنه لا مجال خلال الفترة المقبلة لمستثمر يدخر مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية دون تنميتها، وأن حجم التنمية بالمنطقة الجنوبية لمحور قناة السويس، لا يزال أقل من المأمول، رغم سهولة التنمية بها، حيث تتوافر بها كل المرافق الضرورية، مؤكدا أن هذه الزيارة تترجم حرص الدولة على النهوض بهذا المشروع وتذليل كل المعوقات التي تؤخر جهود التنمية بها.



في سياق آخر، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج القول إن سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا تتابع بشكل متواصل بالتنسيق مع السلطات الأثيوبية كافة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بحادث سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية.



وأضافت الصحيفة أن مساعد الوزير قال إن التحقيقات وعملية الفحص الخاصة بالحادث تتم بالتعاون بين السلطات الأثيوبية وممثلي الطيران المدني الأمريكي وشركة (بوينج) وذلك وفقا لقواعد منظمة (الايكاو)، مؤكدا أن الوزارة تداوم التواصل مع أسر الضحايا لاطلاعهم على المستجدات في هذا الشأن.



وأبرزت الصحيفة أيضا تأكيد وزير البترول طارق الملا أمام جلسة نهضة غاز المتوسط بالمنتدى العالمي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية أن مصر تملك مقومات الركيزة الأساسية لمستقبل غاز الشرق الأوسط، حيث تمتلك التسهيلات اللازمة لنقل الغاز الطبيعي من خطوط أنابيب ومصانع لإسالة الغاز بدمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، وتتيح الإسراع ببدء الاستفادة المباشرة من غاز شرق المتوسط لربط الحقول المكتشفة بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية لنقل الغاز الطبيعي وإعادة تصديره خاصة إلى السوق الأوروبية.



أما صحيفة (الأهرام) فنقلت تأكيد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الحكومة المصرية على إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية واهتمامها بالاستثمار في الأجيال القادمة وبصفة خاصة فيما يخص مجالي صحة وتعليم وتغذية الأطفال التي تمثل مشروطية الحصول على الدعم النقدي، وشددت على أن الدولة حريصة على تعزيز السلام المجتمعي وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المُتاحة.



وأوردت الصحيفة أن والي أشارت - خلال استقبالها بعثة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي - إلى إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة) ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة المصرية منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس 2015، خاصة بعد ترسيخ قواعد البرنامج بالوزارة على المستوى المركزي والمحلي في محافظات الجمهورية المختلفة والمراكز حتى وصل إلى أكثر من 5630 قرية ونجعا، كما تم التنويه أنه تم إدراج موازنة البرنامج في الموازنة العامة للدولة.



وفي الشأن العسكري، أبرزت صحيفة (الأهرام) لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق توت جالواك كيومانيمي، رئيس اللجنة الوطنية للمرحلة ما قبل الانتقالية ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.



وذكرت الصحيفة أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.



ونقلت عن القائد العام تأكيده - خلال اللقاء - عمق الروابط بين البلدين، مشيرا إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار.



وفي الشأن ذاته، ذكرت (الجمهورية) أن عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية نفذت عددا من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة في إطار التدريب المصري البريطاني المشترك (أحمس -1)، والذي تستمر فعالياته خلال شهر مارس الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة وباستخدام أجهزة ووسائل التنشين المختلفة والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة البدنية والقتالية للعناصر المشاركة.