الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 13 23

شبين الكوم 13 22

طنطا 12 22

دمنهور 11 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 21

مطروح 12 18

السلوم 10 19

سيوة 10 20

بورسعيد 15 23

دمياط 14 22

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 12 24

السويس 13 23

العريش 11 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 22

نخل 11 21

نويبع 17 22

طابا 15 21

كاترين 04 15

الطور 16 23

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 18 24

مرسى علم 17 24

الفيوم 11 23

بنى سويف 11 23

المنيا 10 24

أسيوط 09 24

سوهاج 11 25

قنا 13 25

الأقصر 14 25

أسوان 16 26

أبوسمبل 14 25

الوادى الجديد 13 25

شلاتين 17 26

أبورماد 15 26

رأس حدربة 15 26

حلايب 16 24