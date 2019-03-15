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الجمعة 15/مارس/2019 - 06:14 ص

روسيا قد تطلق مسبارًا إلى الزهرة بعد 6 أعوام

روسيا قد تطلق مسبارًا
وكالات
dostor.org/2553189

يتوقع أن يحتاج مسبار "فينيرا-دي" الروسي المخصص للتحليق إلى كوكب الزهرة إلى 5 أعوام؛ ليصبح جاهزًا لرحلته، في حال تمويل المشروع من قبل الحكومة الروسية.

وقال أحد مصممي المشروع البروفسور في معهد موسكو للطيران، د. فيكتور فورونتسوف، إن المسبار المراد إطلاقه إلى كواكب أخرى بحاجة في الوقت الحاضر إلى 5-6 أعوام ليصبح جاهزًا، مع العلم أن الفترة الزمنية بين تصنيع مسبار فضائي وآخر كانت تستغرق في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عامين أو 3 أعوام.

وحسب المصمم، فإن فترة تصميم وتصنيع المسبار تتوقف بالدرجة الأولى على تمويل المشروع من قبل الحكومة؛ لأن نقص التمويل يمكن أن يؤدي إلى تأجيل موعد اختتامه.

وأوضح أن المشروع يمر حاليًا بمرحلة إعداد الوثائق التصميمية التي ستعقبها مرحلة تقديم اقتراحات تقنية.

وكان العالم في مركز "مارس" الروسي للتصاميم الفضائية، ألكسندر غمال، قد أعلن أثناء الكشف عن المشروع العام الماضي في معهد الرياضيات التطبيقية، أن البعثة الروسية الأمريكية إلى الزهرة قد تنطلق، في أغسطس عام 2026.

يذكر أن مسبار "فينيرا-دي" الروسي الأمريكي سيدرس سطح الزهرة ومكونات غلافه الغازي وبراكينه، ويتوقع حسب مدير المعهد الروسي للبحوث الفضائية الأكاديمي، ليف زيليوني، أن تبدأ الأسبوع الجاري المحادثات بين الأكاديمية الروسية ووكالة "ناسا" الأمريكية بِشأن تطوير هذا المشروع المشترك.

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