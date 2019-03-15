حبس ربة منزل لقتلها طفلتها بدار السلام

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معها؛ لاتهامها بقتل طفلة بمنطقة دار السلام.



كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من مفتش الصحة مفاده شكه في وفاة طفلة جنائيًا، بعد أن أحضرتها أسرتها لاستخراج تصريح بالدفن.



وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة آية محمد، ست سنوات، وعليها آثار تعذيب، وتوصلت تحريات المباحث أن والدتها حنان، 42 سنة، مطلقة وسيئة السمعة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، لأن الطفلة قالت لوالدتها إنها ستخبر والدها بعلاقتها بأحد الأشخاص.



وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنها التحريات، أيدت ما جاء بالتحريات.



واعترفت بارتكابها الواقعة بعد أن هددتها بفضح أمرها لوجودها مع عشيقها داخل شقتها بدار السلام، كما قررت فى اعترافاتها أن طليقها قد انفصل عنها بسبب سوء سلوكها إلا أن طفلتها ظلت مقيمة معها.



تم تحرير محضر وتباشر النيابة التحقيقات.