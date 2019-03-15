اكتشاف كنوز قديمة تعود لحضارة المايا

عثر علماء الآثار في المكسيك على نحو 200 قطعة أثرية بحالة جيدة، تعود لحضارة المايا، من بينها أوان خزفية للبخور وحاويات لطحن الحبوب وأباريق.



وتفيد "نيويورك تايمز" بأن علماء الآثار عثروا على هذه القطع الأثرية في كهف بلامكا (كهف الإله ياغوار) بالقرب من مدينة تشي تشين إتزا القديمة، الواقعة شمال شبه جزيرة يوكاتان التي تعود لقبائل المايا.



ويعد هذا الكهف جزءً من شبكة كهوف مائية ذات سينوتات (فتحات أرضية يعتقد سكان أمريكا الأصليين أنها تؤدي إلى العالم السفلي).



وتصور بعض القطع الأثرية إله المطر والخصوبة تلالوك، الذي كان يعبده شعب المايا والأزتيك والسابوتيك وغيرهم.



ويحتمل أن تكون هذه القطع الأثرية قد استخدمت في طقوس دينية لتقديم الأضاحي، حيث تتسع لوضع اللحوم والبذور والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.



ووفقا لعلماء الآثار، فإن دراسة تفصيلية لاحقة ستبين دور هذه الكهوف المائية في حياة سكان تشي تشين إتزا وكيف تطورت علاقات مايا مع حضارات أمريكا الوسطى القديمة.



كما يأمل علماء الآثار في أن تساعدهم هذه الكهوف في اكتشاف ممر تحت الأرض، يؤدي إلى معبد كوكولكان الواقع على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات من الكهف.



يذكر أن علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك أعلنوا، في فبراير 2018، عن اكتشاف نحو 200 قطعة أثرية قديمة وبقايا كائنات حية في كهف ساك أكتون Sac-Actun، يبلغ عمر بعضها تسعة آلاف سنة وغالبية القطع تعود إلى حضارة المايا.