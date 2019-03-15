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اقتصاد
الجمعة 15/مارس/2019 - 05:26 ص

النفط يغلق مستقرًا مع مخاوف بشأن الطلب

النفط يغلق مستقرًا
وكالات
dostor.org/2553184

أغلقت أسعار النفط مستقرة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها للعام مع تعزيز أوبك حجتها لتمديد برنامجها لخفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو، بينما خفضت توقعاتها للطلب على الخام.

وتذبذب عقود النفط أيضا؛ بسبب الشكوك التي تحيط بحجم التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والنمو الاقتصادي العالمي.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.14 دولار للبرميل قبل أن تتراجع عن مكاسبها وتغلق منخفضة 32 سنتا عند 67.23 دولار.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.61 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد صعدا في جلسة الأربعاء بدعم من بيانات من الحكومة الأمريكية تظهر هبوطًا مفاجئًا في مخزونات الخام وتقديرًا أقل من المتوقع لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وفي تقريرها الشهري الذي نشر خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام وتكهنت بنمو قوي في المعروض من المنتجين غير الأعضاء.

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