"المشاط" ترحب بحفل الفريق الأمريكى اليوم بالأهرامات

رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بفريق ريد هوت تشيلي بيبرز، الذى سيحيى مساء اليوم حفل غنائي ضخم بمنطقة الأهرامات.



وغردت المشاط قائلة: "يسعدنا أن نرحب في مصر بواحدة من أشهر فرق الروك العالمية Red Hot Chili Peppers. إن البث المباشر لحفلتهم من منطقة الأهرامات وأبو الهول عبر الإنترنت، ومشاركة المعجبين والمتابعين لهم من جميع أنحاء العالم هي دعوة للجميع لزيارة مصر".



ويعتبر هذا الفرق واحدا من أشهر الفرق الأمريكية التى تقدم أغاني الروك التى تحظى بشعبية جارفة.