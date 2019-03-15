مقتل 9 أشخاص فى إطلاق نار بمسجد بنيوزيلندا

لقي 9 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار بمسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، ونشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة بعد تقارير أفادت بإطلاق عدة أعيرة نارية، وأبلغ شهود في مسجد وسائل إعلام بسقوط مصابين، ونصحت الشرطة المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم بحسب رويترز.



ولم يعلق مسؤولو الشرطة بعد على ما إذا كان الحادث وقع في المسجد أم على مقربة منه، ولا يوجد تأكيد رسمي بشأن المصابين.



وقالت وسائل إعلام إنه تم إطلاق الرصاص قرب مسجد، وقال شاهد لقناة "وان نيوز" التلفزيونية، إنه رأى 3 أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج المبنى.



كما نقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل المسجد قوله، إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن 4 أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".