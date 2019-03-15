إطلاق نار بمحيط مسجد فى نيوزيلندا

فتح مسلح النار على مسجد في مدينة كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية اليوم الجمعة.



وأكدت الشرطة استجابتها لتقارير عن إطلاق نار في وسط كرايستشيرش في حوالى الساعة 0140 مساء بالتوقيت المحلي (0040 بتوقيت جرينتش) وحثت الجميع على البقاء داخل منازلهم.



وقال الرئيس السابق للجمعية الإسلامية في كانتربري، محمد جامع، الذي كان داخل المسجد، لموقع "ستاف" الإخباري المحلي، إنه شاهد أربعة جرحى وشخصين ملقيين على الأرض.



وأوضح أنه لا يعلم ما إذا كان الشخصين على قيد الحياة أم لقيا حتفهما.