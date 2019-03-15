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الجمعة 15/مارس/2019 - 04:01 ص

واشنطن تستدعى دبلوماسييها فى كراكاس

واشنطن تستدعى دبلوماسييها
واشنطن تستدعى دبلوماسييها فى كراكاس
وكالات
dostor.org/2553168

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة استدعت الطاقم الدبلوماسي الموجود في كراكاس بسبب خطورة الأزمة في فنزويلا.

وأكد بومبيو في بيان، أن هؤلاء الدبلوماسيين "يواصلون مهمتهم من أماكن أخرى، حيث سيستمرون في المساعدة في إدارة تسليم المساعدة الإنسانية للشعب الفنزويلي ودعم الفرقاء الديموقراطيين الذين يقاومون الطغيان بشجاعة".

وأضاف أنهم "يبقون أوفياء لمهمتهم القاضية بدعم تطلعات سكان فنزويليا إلى العيش في ظل الديموقراطية، وبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم".

وكرر بومبيو دعم واشنطن "للرئيس الانتقالي خوان جوايدو" مؤكدا أن الإدارة الأمريكية "تتطلع إلى العودة ما أن يبدأ الانتقال الديموقراطي" في فنزويلا.

وكان بومبيو أعلن الاثنين أن الدبلوماسيين في كراكاس سيغادرون قريبا بسبب "تدهور الوضع" في فنزويلا.

وكان الموظفون الأمريكيون غير الأساسيين وعائلاتهم غادروا فنزويلا نهاية يناير بعد قرار الرئيس نيكولاس مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسبق أن اعترفت واشنطن برئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

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