صلاح عبدالله: "عائلة الحاج نعمان" الأقرب إلى قلبى

ينتظر الفنان صلاح عبد الله عرض مسلسله الدرامي الجديد "عائلة الحاج نعمان"، والمقرر انطلاق أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل على قناة "أم بي سي مصر" الفضائية.



وقال "صلاح" في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هذا العمل يعتبر من أقرب الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، خاصة وأنه مر بأزمة صحية شديدة قبل بدأ تصوير دوره في العمل وكان دعم فريق عمل المسلسل له عامل كبير في شفاؤه.



وأوضح أن المسلسل عرض خلال الفترة الماضية على إحدى القنوات الفضائية المشفرة، وأنه منتظر ردود فعل الجمهور عقب عرضه على قناة مفتوحة والتي تتيح للجميع رؤية العمل.



ومسلسل" عائلة الحاج نعمان" بطولة الفنان تيم حسن، منال سلامة، صفاء الطوخي، يسرا اللوزي، هبة مجدي، سهر الصايغ، والعمل من تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.