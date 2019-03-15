بالصور.. انهيار 3 منازل بشربين بسبب هدم منزل مجاور

انهارت 3 منازل بمنطقة ميدان أبو سمك بعزبة الجبانة، بمدينة شربين مساء أمس الخميس، إثر قيام أحد المواطنين باستخدام لودر ضخم لهدم عقار مجاور لهم.



وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من أهالي منطقة عزبة الجبانة بشربين يفيد بانهيار عدد من المنازل بسبب قيام أحد المواطنين بهدم عقار مجاور لهم باستخدام لودر ضخم داخل حارة صغيرة بالمنطقة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط المباحث، وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، والرائد محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شرطة شربين، والمحاسب محمد أبو العنين رئيس مجلس ومدينة شربين.



وبالفحص تبين انهيار منزل ملك عبدالعزيز السعيد الشويمي مساحته 60 مترا، وتبين انهيار الدور الأول والثاني، ومنزل ملك السعيد السعيد محمد الشويمي مساحته 65 مترا، وتبين انهيار الدور الأول والثاني، ومنزل ملك شريف محمد محمود عامر، مساحته 50 مترا، وتبين انهيار الدور الأرضي والأول.



كما تبين أن سبب الانهيار أعمال الهدم لمنزل مجاور لهم، ملك المدعوة دعاء العربي العدوي، وتبين أن هذا المنزل صادر له قرار هدم رقم 32 لسنة 2018 2019 وأن تنفيذ هدم هذا العقار داخل حارة بعرض 4 أمتار فقط، ونتيجة لاستخدام لودر كبير بالهدم أدي إلى انهيار 3 منازل مجاورة له، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إنقاذ سيدة مسنة، قبل انهيار أحد المنازل، وتدعي وردة أحمد عبد العال أبو حجر 65 عاما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم فرض كردون حول المنطقة، وتم إخلاء المنازل المجاورة.